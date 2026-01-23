BIST 12.965
DOLAR 43,36
EURO 50,93
ALTIN 6.862,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Apartman yöneticisi anten tamircisi ile çatıya çıktı! Sonrası çok feci..

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Apartman yöneticisi anten tamircisi ile çatıya çıktı! Sonrası çok feci..

Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı 8 katlı bir apartmanın çatısından zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

 Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.

Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartman yöneticisi anten tamircisi ile çatıya çıktı! Sonrası çok feci.. - Resim: 0

Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi
İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi
Denizli'de iki trafik kazası yaşandı! 3 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de iki trafik kazası yaşandı! 3 kişi hayatını kaybetti
Yenidoğan bebeği çöpün yanına bıraktılar! İstenen ceza belli oldu, işte olayın detayları
Yenidoğan bebeği çöpün yanına bıraktılar! İstenen ceza belli oldu, işte olayın detayları
Hayom gazetesinin analizi yankı uyandırdı: Türkiye, İsrail'i kuşatacak
Hayom gazetesinin analizi yankı uyandırdı: Türkiye, İsrail'i kuşatacak
Tekirdağ'da FETÖ'cülerin yurt dışı hayali suya düştü! Yakalanıp tutuklandılar
Tekirdağ'da FETÖ'cülerin yurt dışı hayali suya düştü! Yakalanıp tutuklandılar
Sinan Burhan'dan gazetecilere yeşil pasaport çağrısı
Sinan Burhan'dan gazetecilere yeşil pasaport çağrısı
MediaMarkt Türkiye'den "Stokları Eritiyoruz" kampanyası
MediaMarkt Türkiye'den "Stokları Eritiyoruz" kampanyası
Rekor üstüne rekor kırınca evlerden çıkarıldı! Herkes satmak için yarışıyor
Rekor üstüne rekor kırınca evlerden çıkarıldı! Herkes satmak için yarışıyor
Emekliye her ay 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar kimlerin alacağını açıkladı
Emekliye her ay 10 bin lira ek ödeme! Şamil Tayyar kimlerin alacağını açıkladı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
LC Waikiki'den engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran yeni tasarımlar
LC Waikiki'den engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran yeni tasarımlar
Bakkalda yapılan denetimde ortaya çıktı! Pes dedirtti saç boyası, bebek emziği...
Bakkalda yapılan denetimde ortaya çıktı! Pes dedirtti saç boyası, bebek emziği...