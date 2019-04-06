Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Manavkuyu Mahallesi 234 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayanlar, 5'inci kattaki dairede çok sayıda kedi ve köpeğin tutulduğunu, hayvanların ölüme terk edildiğini ve kötü kokular yayıldığını bildirerek, Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi'ne şikayetçi oldu.