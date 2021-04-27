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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçıdan sevindiren haber geldi.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Kanal D ekranında Şarkılar Bizi Söyler programını yapmaya başlayan Hakan Altun, geçtiğimiz hafta çekimlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu olduğu tespit edilen şarkıcı, hastaneye yatırıldı.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında arkadaşı Zafer Algöz bilgi vermişti. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" demişti.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Hakan Altun'un, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söylediği öğrenilmişti.

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Apar topar hastaneye kaldırılmıştı Hakan Altun'un son sağlık durumu

Hakan Altun'dan bir güzel haber daha geldi. Ünlü şarkıcının doktoru, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" açıklamasını yaptı.

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