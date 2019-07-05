Apar topar ameliyata alınan Haldun Dormen'in son hali olay! Destekle yürüyor

Bulvar komedisi ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmeni olan ve ayrıca 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almaya hak kazanan usta isim Haldun Dormen'den müjdeli haber geldi. Kalça kemiğinin kırılması sonucu ameliyata alınan ve operasyonu başarılı geçen Dormen'in, son görüntüsü ise şaşırttı.