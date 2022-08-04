Apandist ameliyatı olan Eser Yenenler'den samimi açıklama "Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü"
Çok güzel hareketler Bunlar ile şöhreti yakalayan Eser Yenenler'in apandisti patlamış, ameliyata alınmıştı. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Yenenler sağlık durumu hakkında konuştu. "Çocuklarım sayesinde iyileştim" dedi.
Ekranların ilgiyle izlenen programı Çok güzel hareketler Bunlar ile şöhreti yakalayan oyuncu Eser Yenenler nisan ayında apandisti patlamıştı. Apar topar ameliyata alınan Yenenler'in sağlık durumu iyileşmişti. Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan Yenenler sağlık durumu hakkında konuştu.
Apar topar ameliyata alınan oyuncu; Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen eşi Berfu Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'yle birlikte Etiler'de görüntülendi.
Ailesiyle birlikte yemek yediğini söyleyen Eser Yenenler (38), sağlık durumu hakkında da konuştu.
Uzun süredir 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sunuculuk yapan Eser Yenenler, geçtiğimiz yaz sonu rahatsızlanınca Çeşme'den erken dönmek zorunda kalmıştı.