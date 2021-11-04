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Antwerp - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

Antwerp - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 4.hafta mücadelesinde Belçika temsilcisi Antwerp karşısına çıkacak.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubunda Antwerp karşısına çıkacak. 

Avrupa Ligi'nde geride kalan maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe 3'üncü sırada 2 puanla yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı alamayan sarı-lacivertli ekip, Royal Antwerp karşısında Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine engel olamadı.

Antwerp 0-2 Fenerbahçe (CANLI)

16' Gol... Royal Antwerp 0-2 Fenerbahçe (Max Meyer)

9' Gol... Royal Antwerp 0-1 Fenerbahçe (Mert Hakan)

4' Fenerbahçe pas yaparak oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor.

2' Benson'un sağ kanattan ortasında top direkt olarak auta gitti.

1' Maç başladı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha

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