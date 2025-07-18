Antranör Arda Turan'ın zor anları! Ukraynalı muhabir karşısında Aslıhan Doğan etkisi...
Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde Ilves ile 0-0 berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Teknik Direktör Arda Turan'ın maç sonrası röportajda Ukraynalı gazeteciyle göz teması kurmaması dikkat çekti. Kullanıcılar, bu tavrı eşi Aslıhan Doğan'dan çekinmesine bağladı.
UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya'nın Ilves takımıyla deplasmanda golsüz berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar, toplam skorla tur atladı ve Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.
RÖPORTAJI OLAY OLDU
Müsabakanın ardından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Ancak röportaj sırasında sergilediği tavır, maçtan çok sosyal medyada konuşulan konu haline geldi. 38 yaşındaki teknik adam, 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçındı. Turan'ın bu mesafeli davranışı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"ASLIHAN DOĞAN'DAN ÇEKİNDİ" Mİ?
Turan'ın bu tutumu hakkında sosyal medya kullanıcıları " Aslıhan Doğan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" gibi yorumlar yaptı. Hatırlanacağı üzere, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan arasında geçmiş yıllarda "ihanet" iddiaları nedeniyle bazı gerginlikler yaşanmıştı. Ancak son dönemde ikilinin evliliğinde daha dengeli bir süreç başladığı biliniyor.
TACİZ İDDİALARI KONUŞULMUŞTU
Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunması üzerine Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti.