Antranör Arda Turan'ın zor anları! Ukraynalı muhabir karşısında Aslıhan Doğan etkisi...

"ASLIHAN DOĞAN'DAN ÇEKİNDİ" Mİ?

Turan'ın bu tutumu hakkında sosyal medya kullanıcıları " Aslıhan Doğan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" gibi yorumlar yaptı. Hatırlanacağı üzere, Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan arasında geçmiş yıllarda "ihanet" iddiaları nedeniyle bazı gerginlikler yaşanmıştı. Ancak son dönemde ikilinin evliliğinde daha dengeli bir süreç başladığı biliniyor.