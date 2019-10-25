Antik Mısır papirüsünde yer alan 1600 yıllık en eski diş macunu tarifini deneyin!
2003 yılında Viyana'da Grekçe yazılmış bir Antik Mısır papirüsünde keşfedilen, tuz ve biber gibi bileşenlerden oluşan bilinen en eski diş macunu tarifi herkesi şaşırttı.
Geçmişe giderken Antik Yunan ya da Mısırlıların paketli ve markalı diş macunlarının, nazik diş iplerinin, astrenjan ağız gargaralarının ve ergonomik diş fırçalarının yararlarından yoksun oldukları için ciddi diş çürüklerine yatkın olduğunu düşünebiliriz.
Fakat aslında, diş macunu üreten firmaların belirttiği gibi, diş fırçasının temeli (tutmak için bir sap ve dişi temizlemek için sert kıl benzeri bir kısım) Mısır ve Babillilerden beri değişmedi.
Eski insanlar sadece diş fırçası kullanmakla kalmadı, aynı zamanda diş fırçasının icadından önce Mısırlıların MÖ 5000 civarında dişlerini temizlemek için bir macun kullandıklarına da inanılıyor.
İşte size en eski diş macunu tarifi. Bir dirhem kayatuzu, 2 dirhem nane, bir dirhem kurutulmuş iris çiçeği ve 20 tutam biber ezilerek birbiriyle karıştırılacak.