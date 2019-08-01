Antik kente ‘lüks otel ve gökdelen’ projesine tepki: Bu kültürel bir cinayet

Rum iktidar partisi DİSİ ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, işlenen kültürel cinayete seyirci kaldığını söyleyen Stefanu, "Hükümet ve Başpiskopos, bilimsel kurumların, Yeroşibu Belediyesi’nin, yurttaşların endişelerini, çığlıklarını küçümsüyor. Bu öfke yaratıyor. Yeroşibu’daki kültürel cinayet önlenmelidir. AKEL bunun için gerek mecliste, gerekse meclis dışında gereken her şeyi yapacaktır” dedi.