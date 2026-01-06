BIST 12.024
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor’u 2-0 yenerek finale yükselirken, ara transferde kadroya katılan Antony Musaba iki asistle karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ardından açıklama yapan Musaba, Fenerbahçe’de olmanın çocukluk hayali olduğunu söylerken duygusal anlar yaşadı ve konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba'nın 2 asistle damga vurduğu maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Finalde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşti.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Musaba açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİM"

Maçın yıldızı Musaba  duygusal anlar yaşadığı röportajda; "Çok duygulandım. Çocukluğumdan beri hayalim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Üstelik 2 asistle başladım.  Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." dedi. 

