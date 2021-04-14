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Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

ANTALYA'da bir vatandaşın ev yaptırmak için kazdırdığı arazinin ortasında insana ait kemik parçaları bulundu. İhbar sonrasında yapılan kazı çalışmasında birden fazla mezara rastlandı.

Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

Antalya’nın önemli turizm bölgesi Kundu'da bir mahalle sakini, işçilerine geçici barınma alanı yaptırmak için kepçe çağırdı. Yapılacak olan ev için toprağı kazmaya başlayan operatör, insana ait kemik parçaları gördü.

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Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

Devam edilen kazı işleminde toprak altından çeşitli kemiklerin çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Antalya Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

Ekipler tarafından yapılan hummalı çalışmada toprak altında mezar kalıntılarına rastlandı.

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Antalya'yı heyecanlandıran kazı: Dünyaca ünlü otellere yakın arazide bulundu

Beyaz örtü örtüldü
İçerisinde bulunan kemik parçaları ise incelenmek üzere toplandı. Yaklaşık 1 ay süren kazı çalışmalarına ara verildi. Bulunan mezar ve kalıntılarının üzeri ise beyaz tül ile örtüldü.

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