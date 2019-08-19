Antalya'ya gelen turistlerin ilgi odağı oldu Tam 2 bin 700 yaşında deniyor

Günay, sözlerine şu şekilde devam etti:

- "Bu kadar yaşayabilen ağaç yok. Kültür varlığı değerinde bizim için. Muhtarlığımız olarak ve yöre halkı olarak son derece hassasız bu konuda. Dikkat ediyoruz ağacımızı korumak için."

- "Çınarın hemen yanında bulunan Bizans dönemine ait olduğu sanılan yaklaşık 2 bin yıllık bir de Gedelme Kale'miz var. Ancak çınar daha yaşlı. Kesinlikle tarihe tanıklık etmiş bir ağaç"