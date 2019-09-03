Antalya'ya bugün gidip üniversiteye kayıt yaptıracaktı! Acı haberi geldi
KÜTAHYA’da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan 23 yaşındaki Derya Gün, dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti.
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Gece piknikten akrabası olan Rıdvan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı.
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ıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı.
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Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı.
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