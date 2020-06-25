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Antalyaspor'da Sinan Gümüş transferi için sezon sonu bekleniyor

Antalyaspor Kulübü, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün bonservisini, kulübü İtalya Serie A temsilcilerinden Genoa'dan almak için sezonun sona ermesini bekliyor.

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Fraport TAV Antalyaspor'un ara transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu, Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçta, takımının karşılaşmadaki ilk golünü atarak, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 5'e çıkardı.  

Sinan, Antalyaspor'da Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 mücadelede toplam 847 dakika süre aldı. 

Antalyaspor'daki gol karnesi
Sinan Gümüş, Antalyaspor'da ilk resmi maçına Süper Lig'in 19. haftasında dış sahada Denizli deplasmanında çıktı.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a karşı 2-2 sona eren maçta kırmızı-beyazlı takımda ilk golünü kaydeden Sinan, bir sonraki hafta iç sahada takımının 3-1 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinde ise iki gole imza attı. Sinan, ligde son iki haftada 2-1 üstün tamamladıkları Beşiktaş ve 3-1 yendikleri Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da ağları birer kez havalandırdı. 

Antalyaspor formasıyla çıktığı lig maçlarında takımıyla yenilgi yaşamayan Sinan Gümüş, performansıyla ayrıca dikkatleri üzerine çekti.

Süğlün: "Sezon sonunda değerlendireceğiz"
Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Gümüş'ün takımlarına katkısının herkes tarafından görüldüğünü belirtti.

Sinan'ın takım kadrosundaki değerli oyuncular arasında olduğunu ifade eden Süğlün, bu futbolcunun bonservisini almayı istediklerini dile getirdi.

Süğlün, Sinan Gümüş'ün kiralık statüsünün sona ermesini yönetim kadar futbolcunun kendisinin de istediğini aktardı.

Sezon sonun bunun için adım atacaklarını bildiren Süğlün, "Sinan Gümüş şu an kiralık oyuncumuz. Bonservisi Genoa'da. Sinan Gümüş'ün bonservisini Genoa'dan almayı sezon sonunda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. 

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