Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı (İLK 11'LER)

Süper Lig'de son haftayı bay geçen Trabzonspor, aranın ardından Antalyaspor'a konuk oluyor. Karadeniz takımı üst sıralara tırmanma mücadelesinde bu maçı boş geçmek istemiyor. En son Göztepe'yi mağlup eden Antalyaspor ise çıkışa devam niyetinde. Karşılaşmanın kritik anları ve pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Antalyaspor Trabzonspor maçı ligin 19'uncu Haftası'nda 3 puana ihtiyacı bulunan iki takım için önem arz ediyor. Kariyerlerindeki 69'uncu mücadeleye çıkacak olan iki takım, bu maçtan galibiyet elde etmeleri halinde puan durumunda avantaj sağlayacak.

Trabzonspor, 17 maçta 7 galibiyet almayı başardı. Bordo-Mavili ekip 5'er kez beraberlik ve yenilgi aldı. Karadeniz takımı 26 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise Trabzonspor'un 24 puanla hemen gerisinde. Kırmızı-beyazlı ekibin karnesinde, 6'şar kez galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet bulunuyor.

İlk 11'ler şöyle:

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Maç saat kaçta hangi kanalda?: Süper Lig'in 19'uncu Haftası'nda Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.