Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

Abone ol

Abdullah Avcılı Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Sergen Yalçınlı Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16:00'da başlayan Antalyaspor-Trabzonspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

ANTALYASPOR- TRABZONSPOR: 0-1 (CANLI SKOR)

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fountas'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

36. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un,ceza sahasına içine yerden gönderdiği topun üstünden Buksa atladı, sol kanatta topu önünde bulan Güray Vural’ın sert şutunu Benkovic kale çizgisinden çıkardı.

28. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

24. dakikada Enis Destan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın vuruşu kalecide kaldı.

12. dakikada Saric’in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

11. dakikada Safuri’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel’in vuruşu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

GOOOOL! 2. dakikada Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci topu tokatladı. Bardhi, önünde kalan topu Fountas’a aktardı. Bu oyuncunun yerden şutu ağlara gitti. 0-1

İki takımın ilk 11'leri şöyle...

ANTALYASPOR: Helton Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa



TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Mehmetcan, Eren, Berat, Mendy, Bardi, Fountas, Visca, Enis

Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bytyqi ile Erdal Rakip'in yerine Veysel Sarı, Larsson, Kaluzinski, Jehezkel'e şans verdi.

Ligde evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen 28 puan toplayan Bitexen Antalyaspor sahaya Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jahezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa ile sahaya çıktı.

Akdeniz temsilcisinde yedeklerde ise Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga yer aldı.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Son 5 lig maçını kaybetmeyen ve 36 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Yılport Samsunspor maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.

Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan Onuachu, sakatlığı bulunan Larsen ile Bakasetas'ın yerine Mehmet Can Aydın, Enis Bardhi ve Enis Destan'a şans verdi.

Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan ilk 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'da yedeklerde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Maç öncesi seremoniye Antalyasporlu futbolcular, "Türkiye'nin ilk astronotu çok yakında uzayda" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.