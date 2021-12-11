Antalyaspor - Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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ANTALYASPOR 1-1 TRABZONSPOR

İlk yarı sonucu: Antalyaspor 1-1 Trabzonspor

41' Doğukan sol kanattan son çizgiye inmek istedi fakat topu oyun alanında tutamadı. Taç Trabzonspor'un.

34' Gol... Antalyaspor 1-1 Trabzonspor (Freddy)

29' Doğukan sol kanattan ceza alanına doğru yönelmek istedi fakat savunmada Edgar Ie topu kaptı.

24' Gol... Antalyaspor 0-1 Trabzonspor (Cornelius)

7'Antalyaspor maça baskılı başladı. Trabzonspor henüz kendi yarı sahasından çıkamadı.



6'Fredy'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta Edgar, topun önüne yattı ve kaleye gitmesine izin vermedi.



5'Ghacha sağ kanattan hızlı bir şekilde son çizgiye indi. Ghacha'nın içeri kestiği pasında Doğukan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Korner4'Ghacha'nın sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Peres'e çarpan top kornere çıktı.



2'Fredy sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını ceza sahasına yerden gönderdi. Doğukan'ın ceza sahasının sağından yaptığı gelişine vuruşta top Vitor Hugo'dan döndü.



Maç Başladı1'Zorlu karşılaşma hakemin düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Edgar, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius.

STAT: Antalya

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN Sports 1