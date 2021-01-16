Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de son haftayı bay geçen Trabzonspor, aranın ardından Antalyaspor'a konuk oluyor. Karadeniz takımı üst sıralara tırmanma mücadelesinde bu maçı boş geçmek istemiyor. En son Göztepe'yi mağlup eden Antalyaspor ise çıkışa devam niyetinde. Karşılaşmanın kritik anları ve pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Antalyaspor Trabzonspor maçı ligin 19'uncu Haftası'nda 3 puana ihtiyacı bulunan iki takım için önem arz ediyor. İki takım kariyerlerindeki 69'uncu mücadele veriyor. Karşılaşmayı Hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Trabzonspor, 17 maçta 7 galibiyet almayı başardı. Bordo-Mavili ekip 5'er kez beraberlik ve yenilgi aldı. Karadeniz takımı 26 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise Trabzonspor'un 24 puanla hemen gerisinde. Kırmızı-beyazlı ekibin karnesinde, 6'şar kez galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet bulunuyor.

ANTALYASPOR- TRABZONSPOR: 1-0 (CANLI SKOR)

90+6 Trabzonspor Afobe ile beraberliği yakaladı.

90+ Hakem 7 dakikalık uzatma verdi. Trabzonspor 1 puan kurtarmak için bastırıyor.

83- Sol kanattan Marlon'un arka direğe ortasında Djaniny'nin cılız vuruşunda top yandan dışarı gitti.

73- Sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasından Afobe'nin volesinde top farklı şekilde auta gitti.

55- Trabzonspor oyunu Antalyaspor yarı alanına yıkmış olsa da istediği pozisyonları bulamıyor.

49- Trabzonspor gole çok yaklaştı. Abdülkadir'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Boffin son anda kornere gönderdi.

46- İkinci yarıya Trabzonspor başladı. Kaleci Uğurcan kendisine gelen topu oyuna sokuyor.

45+ Dördüncü hakem 3 dakikalık uzatmayı işaret etti. Oyunda üstün olan Trabzonspor, 10 kişi kalan Antalyaspor'un kilidini ilk yarıda çözemedi.

33- Antalyaspor 10 kişi kaldı... Antalyaspor'da penaltıyı yapan Ersan Gülüm, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

30- Trabzonspor'da Parmak'ın savunma arkasına havadan gönderdiği topa Ekuban vole vuruşu çıkardı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti. Sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

25- GOOOOL! Antalyaspor ilk atağında golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya Amilton kafa vuruşu gerçekleştirdi. Kaleci Uğurcan'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Direğe çarpan top fileleri sarstı

22- Bu dakikalarda Trabzonspor oyunu Antalya sahasına yıktı. Kısa paslarla atağa kalkan Fırtına'da Nwakaeme'nin şutu kaleci Boffin'de kaldı.

11-Penaltı kaçtı! Ekuban'ın şutunda meşin yuvarlak savunmada Ersan'ın eline çarpıyor. Hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı gösteriyor. Topun başına geçen Ekuban, kaleci Boffin'i geçemiyor.

9- Nwakaeme topla ceza sahasına giriyor, Gökdeniz'in müdahalesinde top kornere çıkıyor. Etkisiz köşe vuruşu sonrası oyun taç atışıyla sürecek.

1- Karşılaşma Antalyaspor'un vuruşuyla başladı. Trabzonspor önde pres yapıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısından yansıyanlar:

İlk 11'ler şöyle:

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Maç saat kaçta hangi kanalda?: Süper Lig'in 19'uncu Haftası'nda Antalyaspor, Trabzonspor ile karşılaşıyor. 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.