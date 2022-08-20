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Antalyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Antalyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda  Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

Maç başladığında birlikte olacağız...

Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

İlk 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

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