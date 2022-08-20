Antalyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Abone ol
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
Maç başladığında birlikte olacağız...
Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius