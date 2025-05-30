Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'in 38. hafta maçında Onvo Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası finalini kaybeden ve ligde üst sıraların uzağında kalan Fırtına, sezonu 3 puan alarak kapatmayı hedefliyor.

Antalyaspor 0 - 0 Trabzonspor

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

32'Zubkov sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Salih'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

26'Zubkov'un pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Mustafa kaleyi düşündü. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

23'Zubkov savunma arkasına koşusunu sürdüren Banza'yı düşündü. Banza topa yetişemedi.

14'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Bünyamin, Kaluzinski, Hasan Yakub, Safuri, Güray, Samudio, Gaich

Trabzonspor: Taha, Ali Şahin, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Galatasaray kaybeden, ligde de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, sezonun son maçında etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. 3 puan alarak sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefleyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Bu sezon 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Fırtına 48 puanla 7. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 78. RANDEVU

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57'si Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 44, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 57 maçta Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında Antalya'da oynanan 28 mücadelede bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 14 kez sahadan galip ayrılırken, ev sahibi Antalyaspor ise 8 maçta 3 puan aldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLERDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu son maçında Antalyaspor deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor'da 4 isim kadroda yer almadı. Karadeniz ekibinde Mendy, Cham ve Nwakaeme kart cezasından, Uğurcan Çakır da sakatlığından dolayı alınmadı.