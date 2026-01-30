Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor, Corendon Airlines'ta karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni deviren Akdeniz ekibiyle taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

73'Bu bölümde tempo düştü.

62'Muçi'nin ortasında Onuachu kafa vuruşunu yaptı kaleci son anda kornere çeldi.

60'Batagov'un kaleci Onana'ya attığı pasa Van de Streek hareketlendi ancak son anda Onana topu kontrol etti.

54'Penaltının ardından itirazlarını sürdüren Antalyaspor hocası Sami Uğurlu iki sarı kart üst üste gördü ve kırmızı kart gördü.

53'GOL! Onuachu penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

51'Trabzonspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına çevrilen topa Onuachu hareketlendi ve kafa vuruşunu yaptı. Onuachu kafa vuruşunu yaparken savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

46'İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43'GOL! Van de Streek topu ağlara topu ağlara gönderdi. Savunmadan oyun kurmak isteyen Oulai topu ayağının altından kaçırdı ve top Van de Streek'e gitti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

29'Zubkov'un ortasında Nwaiwu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

22'Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşu kalecide kaldı.

21'Safuri'nin ortasında Van de Streek kafa vuruşunu yaptı top kaleci Onana'da kaldı.

12'Trabzonspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

7'Muçi'nin ortasına Onuachu yükseldi ancak topa dokunamadı.

1'Mücadeleye Trabzonspor başladı.

Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek

Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

AKREPLER FORM ARIYOR, FIRTINA ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Antalyaspor, cuma akşamı Corendon Airlines Park'ta Türkiye Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip son haftalardaki çıkışını sürdürmek isterken, Trabzonspor ise şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR'DA FORM YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Antalyaspor son iki lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Akrepler bu süreçte bir galibiyet ve bir beraberlik elde ederek moral buldu. Ancak son iki maçını kazanan Trabzonspor karşısında zorlu bir sınav veriyor.

Sezonun ilk yarısında finansal sorunlar, hücumdaki üretkenlik eksikliği ve savunma zaaflarıyla zor bir süreç geçiren kırmızı-beyazlı ekip, 2026 yılının başından itibaren toparlanma sinyalleri verdi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİYLE YENİ BAŞLANGIÇ

Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından takımın başına Sami Uğurlu'nun geçmesiyle Antalyaspor'da olumlu bir değişim gözlemleniyor.

Yeni teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa deplasmanında alınan golsüz beraberlik ve ardından Gençlerbirliği karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyet, takımın yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.