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Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı (CANLI İZLE)

Lider Medipol Başakşehir, Antalya'da, son haftaların formda ekibi TAV Airport Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Antalyaspor, Tamer Tuna göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına karşı oynadığı üç Süper Lig maçından 7 puan çıkardı. Başakşehir puan durumunun zirvesinde girdiği haftalarda oynadığı son beş Süper Lig maçından galibiyet çıkaramadı. Haftaya lider giren takımlara karşı çıktığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Antalyaspor, son karşılaşmada Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor 0-0 Medipol Başakşehir

(CANLI ANLATIM)

Üç eksik
Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde kart cezası sona eren Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise takımındaki yerini alabilecek.

Epureanu ve Crivelli sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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