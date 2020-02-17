Antalyaspor Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 22. haftanın kapanışında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Maçtan 3-1 galip ayrılan Akdeniz ekibinde goller Adis Jahovic (53) ve Sinan Gümüş'ten (59, 62) geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 74. dakikada frikikten harika vuran Aytaç Kara attı. Bu galibiyetle Antalyaspor, puanını 22'ye yükselterek küme düşme hattında nefes aldı. Kasımpaşa ise 16 puanda kalarak ateş hattında büyük darbe yedi.
3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.
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21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.
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25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.
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