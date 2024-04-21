Antalyaspor - Hatayspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig’de heyecan Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Puan sıralamasında Sivasspor, Alanyaspor gibi rakiplerini yakalamak isteyen kırmızı-beyazlılar, Hatayspor’u mağlup ederek üç puana ulaşmak istiyor.

Antalyaspor - Hatayspor

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Antalyaspor - Hatayspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Saric, Streek, Larsson, Safuri, Buksa.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Rivas, Fernandes, Strandberg.

Antalyaspor son durum

Antalyaspor geride kalan haftalarda oynadığı 32 karşılaşamda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri rakip fileleri 36 kez sarsarken kalesinde ise 37 gol gördü.

Hatayspor çıkış arıyor

Hatayspor, Antalyaspor maçıyla birlikte çıkış arıyor. Topladığı 33 puanla düşme hattında yer alan Volkan Demirel’in öğrencileri, geride kalan haftlarda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.