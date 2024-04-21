BIST 9.693
DOLAR 32,50
EURO 34,69
ALTIN 2.499,53
HABER /  SPOR

Antalyaspor - Hatayspor / Canlı

Antalyaspor - Hatayspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Süper Lig’de heyecan Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Puan sıralamasında Sivasspor, Alanyaspor gibi rakiplerini yakalamak isteyen kırmızı-beyazlılar, Hatayspor’u mağlup ederek üç puana ulaşmak istiyor.

Antalyaspor - Hatayspor

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Antalyaspor - Hatayspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Saric, Streek, Larsson, Safuri, Buksa.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Bashiru, Rivas, Fernandes, Strandberg.

Antalyaspor son durum

Antalyaspor geride kalan haftalarda oynadığı 32 karşılaşamda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri rakip fileleri 36 kez sarsarken kalesinde ise 37 gol gördü.

Hatayspor çıkış arıyor

Hatayspor, Antalyaspor maçıyla birlikte çıkış arıyor. Topladığı 33 puanla düşme hattında yer alan Volkan Demirel’in öğrencileri, geride kalan haftlarda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Haberler
Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa / Canlı Galatasaray - Pendikspor / Canlı yayın
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Pendikspor / Canlı yayın
Galatasaray - Pendikspor / Canlı yayın
Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor
Gazeteci İhsan Aktaş'tan olay yazı: Kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor
MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."
MHP'li Yalçın'dan Merdan Yanardağ'a sert tepki: "PKK'nın at uşağı..."
Hakan Fidan: Irak'la 20 yeni anlaşma imzalanacak
Hakan Fidan: Irak'la 20 yeni anlaşma imzalanacak
Tokat beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha oldu
Tokat beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha oldu
DEM Parti'den bir bayrak skandalı daha! Siteden de kaldırmışlar
DEM Parti'den bir bayrak skandalı daha! Siteden de kaldırmışlar
4 ilde düğmeye basıldı! IŞİD'e operasyonda çok sayıda gözaltı
4 ilde düğmeye basıldı! IŞİD'e operasyonda çok sayıda gözaltı
İstanbul barajlarından bu kez iyi haber! İSKİ güzel haberi verdi
İstanbul barajlarından bu kez iyi haber! İSKİ güzel haberi verdi
Meclis'te yoğun gündem! Fahiş fiyata ağır yaptırım bekleniyor
Meclis'te yoğun gündem! Fahiş fiyata ağır yaptırım bekleniyor
Polislere "Siz kimsiniz sizi geberteceğim" diyerek silah çekmişti! Kimliği şok etti
Polislere "Siz kimsiniz sizi geberteceğim" diyerek silah çekmişti! Kimliği şok etti
Alışverişlerde IBAN ile ödeme yapanlar dikkat! Bunu yapmazsanız...
Alışverişlerde IBAN ile ödeme yapanlar dikkat! Bunu yapmazsanız...
Beşikçioğlu'nun 'borç' çıkışına eski belediye başkanı Enver Demirel'den yanıt
Beşikçioğlu'nun 'borç' çıkışına eski belediye başkanı Enver Demirel'den yanıt