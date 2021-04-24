Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en gerisindeki Galatasaray, 37’nci hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’la berabere kalan Fatih Terim’in öğrencileri, zorlu deplasmanı geçip taraftarının şampiyonluk ümidini sürdürmek istiyor. Ersun Yanal’ın talebeleri ise evindeki mücadeleyi boş geçme niyetinde değil. Karşılaşmanın kritik anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber’de…

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Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk olacak. Antalya Stadı’nda saat 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşma BeINSports’tan naklen yayınlanacak.

34 maçın 20’sini kazanıp 8 kez yenilgiye uğrayan, en son Trabzonspor derbisi olmak üzere 6 maçta berabere kalan Galatasaray, ligde 66 puan topladı. Sarı- Kırmızılılar; lider Beşiktaş’ın 6, Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise, 35 maçta 42 puan elde etti ve haftaya 12’nci sırada girdi. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynana mücadele golsüz beraberlikle son bulmuştu.

Muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Ali Eren, Ufuk, Serdar, Riberio, Hakan, Amilton, Podolski.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marco, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem, Feghouli, Halil