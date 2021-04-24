Antalyaspor-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en gerisindeki Galatasaray, 37’nci hafta mücadelesinde Antalyaspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’la berabere kalan Fatih Terim’in öğrencileri, zorlu deplasmanı geçip taraftarının şampiyonluk ümidini sürdürmek istiyor. Ersun Yanal’ın talebeleri ise evindeki mücadeleyi boş geçme niyetinde değil. Karşılaşmanın kritik anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber’de…

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Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oluyor. Antalya Stadı’nda saat 20:30’da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Karşılaşma BeINSports’tan naklen yayınlanıyor.

34 maçın 20’sini kazanıp 8 kez yenilgiye uğrayan, en son Trabzonspor derbisi olmak üzere 6 maçta berabere kalan Galatasaray, ligde 66 puan topladı. Sarı- Kırmızılılar; lider Beşiktaş’ın 6, Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise, 35 maçta 42 puan elde etti ve haftaya 12’nci sırada girdi. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynana mücadele golsüz beraberlikle son bulmuştu.

ANTALYASPOR-GALATASARAY: 0-0 (CANLI SKOR)

14- Halil'in ceza sahası dışında etkili şutunda top üst direği sıyırıp dışarı gitti.

9- Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında arka direkte bomboş durumda olan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

1- Maç başladı.

11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu