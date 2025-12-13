BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı

Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Abone ol

Antalyaspor - Galatasaray müsabakası 20.00'de başlayacak. Corendon Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

Antalyaspor 0-2 Galatasaray (CANLI SKOR)

Antalyaspor - Galatasaray maçında Riva'daki VAR merkezinde Hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mehmet Akif Ersoy’un 30 yıllık kariyeri nasıl buharlaştı?
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
Mazlum Abdi, Suriye'de ademi merkeziyetçilik talep etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması: En az 45 bin lira olmalı
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Türkiye'yi sarsan Dilovası faciasında iddianame hazır! 3'ü çocuk 7 işçi alevler arasında can vermişti
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi, taraftar kahroldu
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir