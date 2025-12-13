Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalyaspor - Galatasaray müsabakası 20.00'de başlayacak. Corendon Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Antalyaspor 0-2 Galatasaray (CANLI SKOR)
Antalyaspor - Galatasaray maçında Riva'daki VAR merkezinde Hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.
Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.