Galatasaray ile Antalyaspor sezonun son maçında Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek hem bu şansını sürdürmek hem de Antalyaspor karşısında kazanarak sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Antalyaspor ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de sezonun son maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, maçtan istediği sonucu alarak bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışıyor. Antalyaspor ise Galatasaray karşısında galibiyet arıyor.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Galatasaray

Stat: Antalya

Hakem: Suat Arslanboğa

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1