Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray ile Antalyaspor sezonun son maçında Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek hem bu şansını sürdürmek hem de Antalyaspor karşısında kazanarak sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Antalyaspor ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de sezonun son maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, maçtan istediği sonucu alarak bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışıyor. Antalyaspor ise Galatasaray karşısında galibiyet arıyor.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Antalyaspor: 1 - 0 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

19' GOOOLL!!! Antalyaspor, Fredy'nin golü ile maçta öne geçti! Amilton'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak ilerleyerek ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Fredy penaltı noktası yakınından sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Stat: Antalya

Hakem: Suat Arslanboğa

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Fredy, Bünyamin Balcı, Adis Jahovic

Galatasaray: Okan Koçuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Adem Büyük