BIST 1.134
DOLAR 8,42
EURO 9,80
ALTIN 512,96
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Antalyaspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, son 6 haftada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçına çıkış gözüyle bakıyor. Fenerbahçe ise kazanarak zirve yarışında kalma peşinde. Peki; Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada...

Antalyaspor - Fenerbahçe

Stat: Antalya
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

SON DAKİKA HABERLERİ
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüs tedavisi görüyordu
Almanya'nın koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tetikliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
Türk somonu 11 ayda 1 milyar dolar ihracatla Norveç'e rakip oldu
Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs uyarısı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalacak
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki depremde anne ve babasını kaybeden genç: Bir ben kaldım
Azerbaycanlı Halilov Sovyet yapımı aracının bagajında avladığı balıkları satıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
Bakan Çavuşoğlu: Fransa çok tehlikeli bir yolda
İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi
Yorumlar