Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, son 6 haftada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçına çıkış gözüyle bakıyor. Fenerbahçe ise kazanarak zirve yarışında kalma peşinde. Peki; Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada...

Antalyaspor - Fenerbahçe

Stat: Antalya

Hakem: Bahattin Şimşek

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nur, Bünyamin, Mert, Podolski, Origill

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta