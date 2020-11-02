BIST 1.134
DOLAR 8,43
EURO 9,81
ALTIN 512,93
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, son 6 haftada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçına çıkış gözüyle bakıyor. Fenerbahçe ise kazanarak zirve yarışında kalma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayaN karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada...

Antalyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

3' Sosa sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

Stat: Antalya
Hakem: Bahattin Şimşek
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

SON DAKİKA HABERLERİ
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (2 Kasım Pazartesi)
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüs tedavisi görüyordu
Almanya'nın koronavirüs aşısı bağışıklık tepkisini tetikliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Zlatan Ibrahimovic'ten milli takıma dönüş sinyali
Koronavirüsün bir mutasyonu salgını daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
İzmir'deki depremde anne ve babasını kaybeden genç: Bir ben kaldım
Azerbaycanlı Halilov Sovyet yapımı aracının bagajında avladığı balıkları satıyor
Afyonkarahisar'da çift sır oldu! 9 gündür yoklar başkentten gelen ekip arıyor
İkbal Gürpınar evli mi eşi kimdir İkbal Gürpınar evlilikleri
Yorumlar