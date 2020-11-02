Antalyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, son 6 haftada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, Fenerbahçe maçına çıkış gözüyle bakıyor. Fenerbahçe ise kazanarak zirve yarışında kalma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayaN karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi. Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada...

Antalyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Gökhan'ın kullandığı taç atışında Samatta son çizgiden kafayla topu çevirdi, gerilerden gelen Valencia da yine kafayla çok sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

3' Sosa sağ kanattan takımını atağa çıkardı. Onun ortasına arka direkte Pelkas kafayı vurdu, top kaleci Boffin'in üzerine gitti.

Stat: Antalya

Hakem: Bahattin Şimşek

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Bünyamin, Mert, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta