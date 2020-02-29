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Antalyaspor Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.

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Süper Lig'de 24. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İkinci yarıda Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen ev sahibi ekip, ilk yarıda Kadıköy'de mağlup ettiği Fenerbahçe'yi evinde de devirmek ve çıkışını sürdürmek istiyor. Son 4 maçında yalnızca 1 puan alabilen ve geçtiğimiz hafta evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe ise sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

ANTALYASPOR 0-0 FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ BİRLİKTE OLACAĞIZ

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

FRAPORT TAV ANTALYASPOR (Muhtemel): Boffin, Kudryashov, Celustka, Veysel, Bünyamin, N'Dinga, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriç

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