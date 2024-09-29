Antalyaspor - Fenerbahçe / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

9'Antalyaspor'da kornerden gelen topa Veysel kafayı vurdu. Livakovic gole izin vermedi.

4'Antalyaspor kalesinde müthiş bir karambol yaşandı! Sağ kanattan gelen ortada kaleci topu çeldi. Savunmadan seken top direğe çarptı ve Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski kötü bir vuruş yaptı. Top kaleye yöneldi ancak son anda savunma topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Antalyaspor - Fenerbahçe ilk 11'le

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Amrabat, Szymanskİ, Tadic, Maximin, Dzeko

Fred yedek kulübesinde yer alıyor

Fenerbahçe'de Fred, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlıyor.