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Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası finali ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Ersun Yanal'lı Antalyaspor'da ise bütün planlar kupayı kazanmak üzerine. Peki; Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Bu sezon 59. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan şifresiz yayınlanacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 ve Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş ise Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.

Antalyaspor - Beşiktaş

Stat: Gürsel Aksel
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 20.45
Yayın: A Spor

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin

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