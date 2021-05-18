Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı CANLI YAYIN

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Kulüp tarihinde 2. kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Ersun Yanal'lı Antalyaspor'da ise bütün planlar kupayı kazanmak üzerine. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Bu sezon 59. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayan ve A Spor'dan şifresiz yayınlanan mücadelede Ali Palabıyık düdük çalıyor.

Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 ve Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş ise Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.

Antalyaspor: 0 - 2 :Beşiktaş

(İkinci yarı oynanıyor)

45' Ceza sahası içi sağ tarafta Gökdeniz Bayrakdar'ın çevirdiği topta Fredy'nin gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta son anda Domagoj Vida uzanarak yaptığı müdahale ile topu uzaklaştırmayı başarıyor.

44' Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşunda top az farkla yandan auta gidiyor.

41' Hakan Özmert'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşunda top kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

39' Orta alanda hazırlık paslarıyla topa sahip olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Atiba Hutchinson kaleci ile karşıya kalıyor. Atiba Hutchinson topu önce göğsü ile kontrol edip sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sol yan direğe çarpıp kaleci Ruud Boffin'in önünde kalıyor.

30' GOOLLL!! Beşiktaş, Valentin Rosier'in attığı golle Antalyaspor karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Atiba Hutchinson'ın pasında hızlı atağa çıkan Rachid Ghezzal, Antalyaspor savunmasını az adamla yakalıyor. Rachid Ghezzal topu sağ kanattan ileri çıkan Valentin Rosier'e gönderiyor ve Rosier ceza sahası içi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

25' Georges-Kevin N'Koudou'nun ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Rachid Ghezzal ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşunda kaleci Ruud Boffin topu çelmeyi başarıyor.

18' Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Josef De Souza'nın müdahalesi ile top kornere çıkıyor.

12' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topla buluşan Lukas Podolski'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Atiba Hutchinson'dan seken top kornere çıkıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Nuri Şahin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Veysel Sarı'nın uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda Utku Yuvakuran topu kurtarmayı başarıyor.

9' Necip Uysal'ın geriye doğru hatalı pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla çektiği şutunda top yan ağlara gidiyor.

4' Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Lukas Podolski'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten auta gidiyor.

3' GOOLLL!! Beşiktaş, Josef De Souza'nın attığı golle Antalyaspor karşısında öne geçiyor! Orta sahada Atiba Hutchinson'ın attığı uzun pasa hareketlenen Georges-Kevin N'Koudou sol taraftan ceza sahası çizgisinden yerden altıpasa gönderdiği sert bir orta yapıyor. N'Koudou'nun ortasında kaleci Ruud Boffin'in sektirdiği topu iyi takip eden Josef De Souza altıpasta yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderiyor.

Stat: Gürsel Aksel

Hakem: Ali Palabıyık

Saat: 20.45

Yayın: A Spor

Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudryashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Lukas Podolski

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin