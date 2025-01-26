Antalyaspor- Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.Abone ol
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor.
ANTALYASPOR- BEŞİKTAŞ: 0-0 (CANLI SKOR)
1- Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih
Antalyaspor'un 11'i Piric, Bahadır, Erdal Rakip, Bünyamin, Sam Larsson, Güray, Moussa, Jakup, Van de Streek, Samudio, Vaysel Sarı
Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.
Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.