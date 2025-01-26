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Antalyaspor- Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı)

Antalyaspor- Beşiktaş Süper Lig maçı (canlı)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

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Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor.

ANTALYASPOR- BEŞİKTAŞ: 0-0 (CANLI SKOR)

1- Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih

Antalyaspor'un 11'i Piric, Bahadır, Erdal Rakip, Bünyamin, Sam Larsson, Güray, Moussa, Jakup, Van de Streek, Samudio, Vaysel Sarı

Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

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