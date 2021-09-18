Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Antalyaspor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Lider durumda bulunan Kartal, deplasmanda kazanarak kayıp yaşamak istemiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri ise Beşiktaş karşısında galibiyet arıyor. Peki; Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Kartal, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Antalyaspor - Beşiktaş

Stat: Antalya

Hakem: Ali Şansalan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Gökdeniz, Mukairu, Wright

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi