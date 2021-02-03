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Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor yenilgisiyle 9 maçlık serisi son bulan ve liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanıp yara sarmanın hesaplarını yapıyor. Ersun Yanal yönetiminde çıkışa geçen ve 6 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında yükselişini sürdürmeye çalışıyor. Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti. 14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan Kartal, 44 puanla ikinci sıraya geriledi.

Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

Antalyaspor: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Antalya
Hakem: Alper Ulusoy
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Fedor Kudryashov, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Omar Imeri, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Cyle Larin, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar

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