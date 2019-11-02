Antalyaspor Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak derbi galibiyetini taçlandırmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral depolayan Beşiktaş, Antalyaspor'u da yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Antalyaspor - Beşiktaş 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatif, Doğukan, Mukairu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak

Son 3 maçta 7 puan

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti. Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Deplasmanda galibiyete hasret

Beşiktaş, ligdeki deplasman maçlarında uzun süredir galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezon Demir Grup Sivasspor’u 29. haftada 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, deplasmandaki son 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu maçlarda sadece bir kez berabere kalabilen ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, bir puan elde edebildi. Demir Grup Sivasspor galibiyetinin ardından geçen sezon Galatasaray’a 2-0 ve Trabzonspor’a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk deplasman maçında ise Demir Grup Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Dış sahadaki Gaziantepspor (2-3) ve Trabzonspor (1-4) maçlarını da yitiren Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak uzun bir aradan sonra puan almayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, galibiyet alamadığı 6 deplasman maçında 4 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş’a sarı kart cezalısı Caner Erkin, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gören Caner, geçen haftaki Galatasaray karşılaşmasında da kart görerek cezalı duruma düştü.

Victor Ruiz ve Necip Uysal kart sınırında

Beşiktaş’ta üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer alması beklenen Ruiz’in yanı sıra Necip Uysal, yarın da kart gördükleri takdirde 11. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.