Antalyaspor - Beşiktaş / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor. Lider Galatasaray ile arasında 12 puan bulunan siyah beyazlı ekip, mücadeleyi kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alan Beşiktaş, 12. sırada bulunan Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalyaspor - Beşiktaş

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk

Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Özel uçakla gittiler

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 ve U19'lar üçer puanı kaptı

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi.