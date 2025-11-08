Antalyaspor - Beşiktaş / Canlı anlatım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Son olarak evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kartal, ligde yaşadığı sıkıntılı döneme Antalyaspor deplasmanında perde çekmek istiyor. Erol Bulut'un öğrencileri ise Bursaspor ve Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetlere bir yenisini ekleyerek seriyi 3'e çıkarma peşinde.

Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş

27'GOL! Beşiktaş, Tiago Djalo'nun golüyle 2-0 öne geçti.

25'Cengiz sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

24'Sağ kanatta topla buluşan Cerny ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

14'Abraham'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Cengiz'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

12'Abdülkadir'in hatasında topu alan Cengiz topu alarak savunma arkasına sarkan Cerny'ye aktardı. Savunmayı geçerek ceza sahasının sağına geçen Cerny'nin vuruşunda top auta gitti.

10'Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin içeri ortaladı. Kale önünde Paulista kafayla topu kornere gönderdi.

7'Sağ kanattan Cengiz'in ceza sahasına ortasında El Bilal'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

6'Sol kanattan ceza sahasına giren El Bilal son çizgiye inerek içeri ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

2'GOL! Beşiktaş, Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in sol kanattan getirdiği topu ceza yayının gerisinde alan Abraham beklemeden kaleyi düşündü. Abraham'ın sert şutunda top savunmadan sekerek ağlarla buluştu.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Antalyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham

59. RANDEVU

Ligde siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 13 puan neticesinde averaj ile 12. sırada bulunuyor.

İki takım bugüne kadar 58 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 36, kırmızı-beyazlılar da 8 defa galip geldi. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 121 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 56 gol gördü. Ligde son oynanan mücadele ise Antalyaspor ev sahipliğinde 1-1 sona erdi.

5 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1'inde sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri tek galibiyetini Konyaspor'a karşı yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlılara karşı Yeni Malatyaspor, Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'nın başında toplam 11 kez rakip oldu. Bulut, söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

RAFA, NECİP VE PAULISTA YOK

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva ve Necip Uysal'ın tedavisi devam ediyor. Öte yandan Gabriel Paulista'nın da annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunduğu kulüp tarafından açıklandı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, cezalı olduğu için Antalyaspor maçında kulübede yer alamayacak. 53 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza verildi. Antalya deplasmanında siyah-beyazlıların kulübesine Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz'ın liderlik etmesi bekleniyor.