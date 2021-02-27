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Antalyaspor-Başakşehir maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Başakşehir mücadelesi 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

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Üst üste 5 maçtır kaybeden Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oldu. Saat 16:00'da Antalya Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetti. 

Pozisyon anlamında kısır geçen mücadelenin ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarının başlamasıyla son 20 dakikaya girilene dek iki takım da isabetli şut bulamadı. Futbol anlamında keyifsiz geçen karşılaşmada 0-0'lık skorla son buldu.

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