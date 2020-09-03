Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin rengi bir anda değişti
ANTALYA'da binlerce tatilcinin denize girip güneşlendiği dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz suyunun rengi bir anda yeşile döndü. Korkuya kapılan tatilciler, denizden çıkmayı tercih ederken; Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, renk değişiminin tatlı su akıntısının kıyıya ulaşması ile sıcak havada yaşanan fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz suyu, öğle saatlerinden itibaren yeşil renge döndü.
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Sahilde denize girip güneşlenen tatilciler, yeşil renkli suyu görünce korkuya kapıldı.
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Kıyı bölgesinin yeşil, açıkların ise mavi olarak gözlemlendiği sahil şeridindeki renk değişimi havadan da görüntüledi.
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Yoğun şekilde yeşermenin ve sararmanın olduğu kıyı bölgelerinde renk yoğunluğu zaman zaman arttı.
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