Antalya'ndaki Karain mağarasında bakın binlerce yıllık ne bulundu?

350 bin yıllık olduğu düşünülüyor

İlk defa çok büyük bir hayvana ait kalça kemiği ile çene ve dişler bulan ekip, 350 bin yıllık olduğunu düşündükleri kemiklerin aslan (pantheraa spelea intermedia), fil (elephas antiquus) ve su aygırına (hippopotamus amphibius) ait olduğunu tespit etti.