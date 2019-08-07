Antalya'ndaki Karain mağarasında bakın binlerce yıllık ne bulundu?
ANTALYA'daki Karain Mağarası'nda yapılan ve ara verilmesi planlanan arkeolojik kazının son gününde, 2 ucu keskin, sivri uçlu 350 bin yıllık el baltası bulundu. 2007 yılında aynı bölgedeki kazılarda 400 bin yıllık olduğu belirlenen el baltası bulunmuştu.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran ve ekibi, mağara girişindeki kazılarını büyük titizlikle sürdürüyor. 400 metre yükseklikteki mağaradan ince aletler ile kazılan toprak, incelenmesi ve ayrıştırılması için kovalarla kazı evi yakınındaki açık hava laboratuvarına indiriliyor.
Burada 3 aşamalı eleme sisteminden geçirilen toprakta bulunan kemik ve taş kalıntıları, incelenip, sınıflandırılıyor. Mağaranın E ve B gözü olarak adlandırılan boşluklarında ise kazılar sona erdi.
Memeli hayvan kalıntıları
2017 yılında yapılan kazılarda özellikle E gözünde kemik yoğunluğuyla karşılaşan ekip, kemikleri incelediğinde büyük memelilere ait kaburga kemikleri, dişler ve iskelet kemikleri olduğunu tespit etti.
350 bin yıllık olduğu düşünülüyor
İlk defa çok büyük bir hayvana ait kalça kemiği ile çene ve dişler bulan ekip, 350 bin yıllık olduğunu düşündükleri kemiklerin aslan (pantheraa spelea intermedia), fil (elephas antiquus) ve su aygırına (hippopotamus amphibius) ait olduğunu tespit etti.