Antalyalı vatandaşlara önemli uyarı bölgeden uzak durulması isteniyor!

Anavatanı Türkiye olan ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı ormanlarındaki üreme istasyonu ve çevresinde yaşam süren alageyikler, çiftleşme mevsimine girdi. Alageyiklerin rahat üreyebilmesi için stressiz bir çiftleşme dönemi geçirmek zorundalar.