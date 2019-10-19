Antalyalı vatandaşlara önemli uyarı bölgeden uzak durulması isteniyor!
En son 302 adet kaldığı tespit edilen Alageyiklerin çiftleşme dönemi geldi. Antalya'nın Düzlerçamı ormanlarındaki insanların, mecburi durumlar dışında bu bölgeden uzak durması istendi.
Anavatanı Türkiye olan ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı ormanlarındaki üreme istasyonu ve çevresinde yaşam süren alageyikler, çiftleşme mevsimine girdi. Alageyiklerin rahat üreyebilmesi için stressiz bir çiftleşme dönemi geçirmek zorundalar.
Bu nedende çiftleşme mevsiminde alageyiklerin strese girmemesi için insanların mecburi durumlar dışında bu bölgeden uzak durması istendi.
Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği görev ve sorumluluk sahası içinde bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda çiftleşme mevsiminde olan alageyiklerin, korunma faaliyetlerinin devam ettiği duyuruldu.
Üreme istasyonu kuruldu: Akdeniz Bölgesi'nde 0-800 m arasında, alt tabakası makiden oluşan kızılçam ormanlarında yaşayan alageyiklerin korunması ve geliştirilmesi için 1966 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, tel kafes çitle çevrili 34 hektarlık alanda Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu kuruldu.