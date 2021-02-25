Antalyalı 'Şili biber' 50 kat daha acı! Şanlıurfalı isota rakip çıktı
ANTALYA'da üretilen 'Şili biber', Şanlıurfa'nın isot biberine rakip oldu. Yılda 72 bin ton üretilen 'Şili', İsottan 50 kat daha acı... Kilo fiyatı ise bakın ne kadar?
Türkiye'de özellikle Şanlıurfa’da yemeklerde ve kebapçılarda yoğun olarak tüketilen ve acılığıyla ün salan isot biber, 15 yıl önce talebi karşılayamaz hale geldi. Piyasaya sürülen ithal ürün ise isotun acılığını tutmayınca devreye yerli üretim girdi.
Söz verdi: Antalya'da tarım firması sahibi kimya mühendisi Hasan Ünal, hibrit tohum olarak acı biber çeşidi üzerine yoğunlaştı. 15 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Ünal, kendi tesisinde biberi yetiştirip Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak derecede üreteceklerinin sözünü verdi.
'Şili' dedi: Çalışmalar sonunda ortaya çıkan kırmızı renkli, ince uzun acı biber, ilk ekimde hastalıklara karşı direnci ve acılığıyla dikkati çekti. Hasan Ünal, acının anavatanı Meksika'ya yakın Güney Amerika'daki 757 bin kilometrekarelik yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'nin adını bibere verdi.
Şanlıurfa'nın isotunu geçti
Şili biber kısa sürede üretici tarafından da kabul gördü. Kışın seralarda yazın ise tarlada üretilen Şili biber, 15 yılda Şanlıurfa'nın isot biberine rakip oldu. Yılda 72 bin ton piyasaya sürülen bu biberin isottan 50 kat daha acı olduğu belirlendi.