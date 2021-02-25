Antalyalı 'Şili biber' 50 kat daha acı! Şanlıurfalı isota rakip çıktı

Şanlıurfa'nın isotunu geçti

Şili biber kısa sürede üretici tarafından da kabul gördü. Kışın seralarda yazın ise tarlada üretilen Şili biber, 15 yılda Şanlıurfa'nın isot biberine rakip oldu. Yılda 72 bin ton piyasaya sürülen bu biberin isottan 50 kat daha acı olduğu belirlendi.