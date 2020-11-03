Antalyalı Müzeyyen'in hayatı film gibi! Bebekken sokağa atıldı babası taciz etti hapse düştü
ANTALYA'da yaşayan Müzeyyen Y. (24), bebekken sokağa terk edildi. 12 yaşına gelince ailesince yetiştirme yurdundan geri alınmak istedi. Hafta sonları gördüğü babasının cinsel tacizine uğradı. Sokakta yaşamaya başladı. Uyuşturucuya battı. Cezaevine girince uyuşturucuyu bıraktı.
Antalya'da bebekken sokağa terk eden ailesi tarafından 12 yaşında yetiştirme yurdundan geri alınmak istenen Müzeyyen Y. (24), hafta sonları gördüğü babasının cinsel tacizine uğradı. Kurtuluşu sokaklarda yaşamakta arayan Müzeyyen, "Yaşamanın ne olduğunu unutmuştum" diye tarif ettiği uyuşturucu bağımlılığından girdiği cezaevinde kurtuldu. Şu an Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert'e ait iş yerinde yaşayan genç kız, yeni bir hayat kurmak istiyor.
M.Y. ve F.Y. çifti, 4 çocuğundan biri olan Müzeyyen Y.'yi, 9.5 aylıkken Isparta'da sokağa terk etti. Kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından yetiştirme yurduna teslim edilen Müzeyyen, 12 yaşına geldiğinde ailesi tarafından geri alınmak istendi. Müzeyyen kabul etmeyince de ailenin isteği doğrultusunda Antalya'daki yurda gönderildi. Hafta sonları ailesinin evine gelen Müzeyyen, 13 yaşında kız kardeşiyle birlikte uyuduğu sırada babası M.Y.'nin elle tacizine uğradı. Korkuyla kalkıp, annesinin durumu anlattı. Ancak anne, "Baban öyle şey yapmaz" diyerek kızına inanmadı. Müzeyyen Y. de ertesi gün evden kaçarak sokaklarda yaşamaya başladı.
Yardımseverlerin işerinde yaşıyor
Uyuşturucuya başlayan Müzeyyen Y., 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan cezaevine girdi. Cezaevinde, "Yaşamanın ne olduğunu unutmuştum'" dediği uyuşturucuyu bırakan genç kıza, tahliye edildikten sonra Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert el uzattı. Müzeyyen, Mert'in iş yerinde kalmaya başladı. Yaşadıklarından dolayı kendisinin değil ailesinin pişmanlık duyması gerektiğini söyleyen Müzeyyen, şimdi kendine yeni bir hayat kurak istiyor.
Ailemin yanına gitmek istemedim
12 yıl boyunca yurtta çok mutlu olduğunu söyleyen Müzeyyen Y., “9.5 aylıkken ailem beni Isparta'da sokağa atmış. Jandarma beni bulup yurda vermiş. 12 yaşına kadar yurtta büyüdüm ve çok mutluydum. 12 yaşında annem ve babam karşıma çıktı. Beni yurttan almak istediler. Onların yanına gitmek istemedim. Ailemin isteğiyle beni Antalya'daki yurda gönderdiler ve haftalık olarak beni yanlarına almaya başladılar" dedi.