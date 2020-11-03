Antalyalı Müzeyyen'in hayatı film gibi! Bebekken sokağa atıldı babası taciz etti hapse düştü

Ailemin yanına gitmek istemedim

12 yıl boyunca yurtta çok mutlu olduğunu söyleyen Müzeyyen Y., “9.5 aylıkken ailem beni Isparta'da sokağa atmış. Jandarma beni bulup yurda vermiş. 12 yaşına kadar yurtta büyüdüm ve çok mutluydum. 12 yaşında annem ve babam karşıma çıktı. Beni yurttan almak istediler. Onların yanına gitmek istemedim. Ailemin isteğiyle beni Antalya'daki yurda gönderdiler ve haftalık olarak beni yanlarına almaya başladılar" dedi.