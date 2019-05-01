Antalyalı mobilya ustasının yaptığı tabutlar dikkat çekiyor

İnce'nin, en büyük pazarını ise Türkiye'nin çeşitli illerine tatile gelerek hayatlarını kaybeden yabancı turistler ve yerleşik yabancılar oluşturuyor. İnce, cenaze sahiplerinin isteğine göre ölen kişinin dini inanışı, renk, motif ve bulunması gereken sembollerin de içinde yer aldığı tören veya transfer tabutunu bir günde hazırlıyor. En çok Almanya ve Rusya'ya tabut gönderen İnce, Türkiye pazarının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. İnce'nin en büyük hedefi ise Türkiye'nin en büyük tabut ihracatçısı olmak.