Antalyalı mobilya ustasının yaptığı tabutlar dikkat çekiyor
ANTALYA 'da mobilya ustası Ayhan İnce (44), farklı model ve desenlerdeki tabutları Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar için üretiyor. İnce, tatilleri sırasında hayatını kaybeden gayrimüslimler için de taşıma tabutu temin ediyor.
ANTALYA 'da mobilya ustası Ayhan İnce (44), farklı model ve desenlerdeki tabutları Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar için üretiyor. İnce, tatilleri sırasında hayatını kaybeden gayrimüslimler için de taşıma tabutu temin ediyor.
30 yıllık mobilya ustası Ayhan İnce, 14 yıl önce Türkiye'de yabancılara yönelik üretimde eksikliği görerek tabut yapımına başladı. İnce, gayrimüslimlerin yanı sıra Müslümanlar için de tabut üretmeye başladı. Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki 150 metrekarelik atölyesinde 3 kişiyle çalışan İnce, farklı modelde tören ve transfer tabutu üretiyor.
İnce'nin, en büyük pazarını ise Türkiye'nin çeşitli illerine tatile gelerek hayatlarını kaybeden yabancı turistler ve yerleşik yabancılar oluşturuyor. İnce, cenaze sahiplerinin isteğine göre ölen kişinin dini inanışı, renk, motif ve bulunması gereken sembollerin de içinde yer aldığı tören veya transfer tabutunu bir günde hazırlıyor. En çok Almanya ve Rusya'ya tabut gönderen İnce, Türkiye pazarının yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. İnce'nin en büyük hedefi ise Türkiye'nin en büyük tabut ihracatçısı olmak.
Tören tabutları cenazelerin tabutla gömülmelerinde kullanılır
İsteğe göre iki çeşit tabut üretimi yaptıklarını kaydeden İnce, "Tören tabutları cenazelerin tabutla gömülmelerinde kullanılır. Transfer tabutları ise şehirlerarası veya uluslararası hava ve karayolu taşımacılığında, içi koku ve sıvı çıkarmayan özel tabutlardır. Bir yılda ürettiğimiz 1300 tabutun, 900'e yakını yabancılar için kullanılıyor" diye konuştu.