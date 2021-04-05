Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Çağrı'ya fazla şüpheci olduğunu söyleyen Acun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kadınla tartışırken normal konuşuyorsun. İsmail'le konuşmana bakıyorum. Garip bir mod. Sen en güçlüyle konuşurken bile şiddetin bir önü konuşmalar yapıyorsun. Bunları istemiyorum ben.''