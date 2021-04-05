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Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Survivor Türkiye'de Çağrı Atakan, İsmail Balaban ile tartışırken söyledikleriyle Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.

Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Survivor'da gönüllüler ve ünlüler arasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından konsey toplandı. Ünlüler takımındaki gerginlik ise dakika dakika ekranlara yansıdı. Survivor'ın güreşçi yarışmacılarından İsmail Balaban ile Çağrı Atakan arasındaki gerilim ise konseyin konularından biriydi.

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Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Ünlüler takımında İsmail Balaban ile Çağrı Atakan arasında yaşanan tartışma sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi. Konseyde Çağrı Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

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Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

"Senin konuşma tarzın böyle 'döverim'e bağlanıyor. Farkında mısın bilmiyorum.  Erkekle konuşurken 'Yap da görelim', 'Hadi bilmen ne yapsana' gibi sözler. Bunların hepsi sokakta kavgadan bir önceki konuşmalar. Ondan sonra kavga çıkar zaten"

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Antalyalı güreşçi İsmail Balaban'la Çağrı Atakan tartıştı Survivor'da Acun Ilıcalı uyardı

Çağrı'ya fazla şüpheci olduğunu söyleyen Acun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kadınla tartışırken normal konuşuyorsun. İsmail'le konuşmana bakıyorum. Garip bir mod. Sen en güçlüyle konuşurken bile şiddetin bir önü konuşmalar yapıyorsun. Bunları istemiyorum ben.''

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